Nicht nur die Corona-Politik sorgt für Kritik. Aus Sicht von tibetischen Menschenrechtlern war die zehnjährige Amtszeit Xis eine verlorene Zeit für das Hochland. »Tibet wurde unter Xi Jinping in einen totalitären Polizeistaat verwandelt, der als Testgebiet für repressive Maßnahmen dient«, sagte Geschäftsführer Kai Müller von der International Campaign for Tibet (ICT) am Donnerstag in Berlin. »Die Kommunistische Partei versucht, die Verbindung der Tibeter zu ihrer Sprache, ihrer Lebensweise, ihrer buddhistischen Kultur und ihrem geistlichen Oberhaupt, dem 14. Dalai Lama, zu kappen.«