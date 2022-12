China schrumpft, Indien wächst Das bittere Erbe der Ein-Kind-Politik

Familie Tang spielt mit ihrem zweijährigen Sohn in ihrem Apartment außerhalb von Peking. Der kleine Ziang ist ein Wunschkind. Ob das Paar weiteren Nachwuchs bekommt, ist aber fraglich. Zwar wird in China die Ein-Kind-Politik seit Jahren sukzessiv gelockert. Und seit August vergangenen Jahres dürfen Paare sogar drei Kinder bekommen. Der erwünschte Baby-Boom bleibt jedoch aus.

Tang Huajun, Vater:

»In vielen Familien sind die Großeltern entweder zu alt oder leben zu weit weg, so dass die Eltern Kindermädchen engagieren müssen. Die sowieso hohen Lebenshaltungskosten werden dann einfach zu hoch. Außerdem heiraten viele von uns spät, da wird es schwierig, mehrere Kinder zu bekommen.«

Zudem wirkt die jahrzehntelange Vorgabe, wonach Paare nur ein Kind bekommen durften, psychologisch noch nach. Eine Familie mit mehr als einem Kind ist demnach eher die Ausnahme. Auch die Großeltern von Ziang sind besorgt.

Liang Zhimin, Großmutter:

»Wir gehorchten dem Land und der Regierung und befolgten damals die Ein-Kind-Politik. […] Die Gesellschaft hat sich jedoch weiterentwickelt und der Arbeitsmarkt hat sich stark verändert. Karriere und Kinder sind deswegen schwerer miteinander zu vereinbaren. Eltern müssen viel mehr Vorkehrungen treffen und planen.«

Prognosen der Uno gehen davon aus, dass 2050 knapp 30 Prozent aller Chinesen über 65 Jahre alt sein werden – und nur circa elf Prozent minderjährig. Eine Überalterung droht und damit auch wirtschaftliche Einbrüche, weil weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter sind.

Jianfa Shen, Universität Hongkong:

»Die chinesische Bevölkerung befindet sich an einem Wendepunkt. Unser Bevölkerungswachstum stagniert, wir haben also eine sehr niedrige Geburtenrate.«

Weltweit sinken die Geburtenraten, vor allem in Europa, in Inselstaaten und ostasiatischen Ländern wie Südkorea und Japan. Derzeit wächst die Bevölkerung vor allem in afrikanischen und asiatischen Staaten.

Beispiel Indien: Im Vergleich zu China wächst die Bevölkerung hier noch. Eine Geburtenrate von 2,18 Kindern pro Frau trifft auf eine steigende Lebenserwartung im Land. Deshalb geht die Uno davon aus, dass Indien im zweiten Quartal kommenden Jahres China überholt und das bevölkerungsreichste Land der Welt wird. Das spüren jetzt schon vor allem Bewohner von großen Städten wie Neu-Delhi.

Priyanka, Einwohnerin:

»Im öffentlichen Nahverkehr haben wir das Gefühl, wie Vieh in einen Bus oder eine U-Bahn gedrängt zu werden. Die Bevölkerungszahl hat auch zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt. Für jede freie Stelle gibt es mindestens 100 Bewerber. Meiner Meinung nach sollte die Bevölkerungszahl eingedämmt werden.«

Als Maßnahme zur Geburtenkontrolle bietet der indische Staat Frauen eine kostenlose Sterilisierung an. Inzwischen ist es die am meisten genutzte Verhütungsmethode – und die Zahl der Kinder ist signifikant gesunken.

Weil Frauen jedoch oft die Wahlfreiheit fehlt, der Eingriff aus politischen Gründen gefördert wird und mit großen medizinischen Risiken verbunden ist, kritisieren Expertinnen die Praxis. Immer wieder sterben Frauen aufgrund einer Sterilisation, trotzdem werden sie noch immer mit Geld und Geschenken gelockt, um ihre Eileiter durchtrennen zu lassen.

Und Paare, die gerade Kinder bekommen haben, plagen die gleichen Sorgen wie Eltern in China:

Aparna Sharma, Mutter:

»Es herrscht Angst vor der Zukunft, denn der Wettbewerb wird von Tag zu Tag größer.«

Doch auch in Indien sinkt die Geburtenrate seit Jahren. So soll sich die Zahl der Menschen im Rentenalter laut Uno bis 2050 mehr als verdoppeln und die Geburtenrate auf 1,78 sinken. Indien bekommt somit die gleichen Probleme wie China – nur etwa 30 Jahre später.