Die massiven Maßnahmen deuten darauf hin, dass Staatschef Xi Jinping weiter an seiner Null-Covid-Politik festhalten wird. Xi war in der vorigen Woche auf dem Zentralkongress seiner Kommunistischen Partei (KP) für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt worden. Er ließ sich zudem weitreichende Befugnisse garantieren und kann das Land nun noch stärker nach seinen persönlichen Vorstellungen regieren.

Lockdown in Wuhan, Freizeitpark-Schließung in Peking

Auch in anderen chinesischen Städten gelten weiter drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Videoaufnahmen zeigten laut AP, wie in der tibetischen Stadt Lhasa Tibeter und Han-Chinesen gegen einen seit 74 Tagen bestehenden Lockdown protestierten. Die Aufnahmen sollen demnach vom Mittwochabend stammen, Ausschreitungen gab es offenbar nicht. In der Stadt Wuhan wurde indes ein fünftägiger Lockdown für rund 900.000 Menschen angeordnet. In Peking wurde ein Freizeitpark geschlossen.