Todesdrohungen aufs Handy

Unter anderem RTL und die Investigativplattform »Follow the Money« berichten über die illegalen Einrichtungen. Sie berufen sich auf den geflohenen chinesischen Dissidenten Wang Jingyu, der berichtet, von chinesischen Polizisten in den Niederlanden verfolgt worden zu sein. Per Telefon sei er zum Erscheinen in einem der angeblichen Servicecenter aufgefordert worden – dann sei er unter Druck gesetzt worden, nach China heimzukehren. RTL legte er mehrere Nachrichten vor, in denen ihm die Polizisten Todesdrohungen senden.