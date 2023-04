Nachdem ein chinesischer Spionageballon im Februar mehrere Orte in den USA überflogen hatte, war die Regierung in Peking offenbar in der Lage, Informationen von mehreren sensiblen amerikanischen Militärstandorten zu sammeln. Das berichtete der amerikanische Nachrichtensender NBC-News mit Verweis auf zwei derzeitige hochrangige US-Beamte und einen ehemaligen hochrangigen Verwaltungsbeamten. Die Bemühungen der Biden-Regierung, den Ballon daran zu hindern, Daten zu sammeln, war demnach vergebens.