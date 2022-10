Chinas Staatschef Xi für dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigt

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ist für eine dritte fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär bestätigt worden. Auf seiner ersten Plenarsitzung stimmte das neue Zentralkomitee der Kommunistischen Partei am Sonntag in Peking erwartungsgemäß für eine Fortsetzung der Führung durch den 69-Jährigen. Über das so erwartete Votum berichteten am Sonntag staatliche Medien.