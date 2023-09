Auch mögliche bilaterale Treffen Xis am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi fallen nun aus – etwa das mit US-Präsident Joe Biden. Die Beziehungen der beiden Großmächte sind schon länger wegen gegensätzlicher Wirtschaftsinteressen und der geopolitischen Lage rund um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine schwierig.

Die von der Kommunistischen Partei geführte Volksrepublik gilt als wichtiges Partnerland Russlands, hatte aber auch schon einen umstrittenen Vorschlag für einen Friedensplan vorgelegt. Nach eigenen Angaben möchte Russlands Präsident Wladimir Putin in naher Zukunft mit Xi zusammentreffen. Beim G20-Gipfel in Indien wird Putin ebenfalls fehlen. Er konzentriert sich laut Kreml auf die »militärische Spezialoperation«, wie Moskau den Krieg gegen die Ukraine nennt. Außenminister Sergej Lawrow wird ihn in Neu-Delhi vertreten.