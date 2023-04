Militärmanöver direkt vor Taiwan – so unterstreicht Peking regelmäßig seinen Anspruch auf die demokratische Inselrepublik.

Nangan, Matsu-Inseln, Taiwan

Katharina Graça Peters, DER SPIEGEL:

»Wir sind hier in Jinshua, einem Ort mit etwa 100 Einwohnern auf den taiwanischen Matsu-Inseln, nur etwa 20 Kilometer von der chinesischen Küste entfernt. An klaren Tagen sieht man auch China. Dieses Dorf hier lebt von der Fischerei und vom Tourismus. Man sieht jetzt hier schon erste Besucher, die Fotos von den Steinhäusern machen. Es riecht ganz wunderbar nach den heimischen Magnolien hier. Aber die Ruhe trügt, denn dieser Ort könnte tatsächlich ein wichtiger militärischer Schauplatz werden.«

Die taiwanische Inselgruppe Matsu liegt in der Taiwan-Straße direkt vor der chinesischen Küste: Das einstige militärische Sperrgebiet gehört neben den weiter südlich gelegenen Kinmen-Inseln zu den Orten, die bei einer möglichen chinesischen Invasion als Erste angegriffen würden – eines von mehreren Schreckensszenarien.

Hier treffen wir Lii Wen. Der Politiker vertritt die regierende Demokratische Fortschrittspartei und leitet die Fraktion der Matsu-Inseln.

Lii Wen, Lokalpolitiker Matsu-Inseln:

»Wir können uns nicht den Luxus leisten, uns nur über ein bestimmtes Szenario Sorgen zu machen. Es ist wichtig, dass wir auf jedes Szenario vorbereitet sind. Russlands Krieg in der Ukraine zeigt, dass autokratische Führer manchmal nicht die rationalsten Entscheidungen treffen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Feind nicht angemessen vorbereitet ist, könnte er sich dennoch sehr gewalttätig und aggressiv verhalten.«



Die Simulation eines konzertierten Präzisionsangriffs auf Taiwan – die drastische Animation stammt von Chinas Volksbefreiungsarmee. Ebenso feindselig ist die Wortwahl in Sachen Taiwan in Pekings Staatsmedien, wie dieses Interview im Auslandssender CGTN zeigt. Auf die Frage, wer für die Spannungen um die Insel verantwortlich ist, holt der Militäranalyst aus: Die taiwanischen Unabhängigkeitsgruppen hätten die Volksarmee dazu gezwungen, zu reagieren. Ein Vorgehen, das der Militärexperte mit dem Entfernen eines Krebs-Tumors aus einem Körper vergleicht: »Wir müssen operieren, um den Tumor zu entfernen«, sagt er, und: »Warum darf China nicht zum Gegenangriff übergehen, wenn jemand gegen unsere Kerninteressen verstößt?«



Den vorläufigen Höhepunkt der Spannungen erlebte die Region im August 2022. Auf den Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi reagiert China mit Drohgebärden: Bei Militärmanövern in der Meerenge kommen scharfe Munition und ballistische Raketen zum Einsatz, die vor Taiwans Küste ins Meer stürzen. Nie zuvor kam die chinesische Marine der Insel so nah.

Hier auf den Matsu-Inseln wissen die Menschen allerdings schon seit Langem, was es bedeutet, mit einer Bedrohung durch China zu leben.

Katharina Graça Peters, DER SPIEGEL:

»Bis in die Neunzigerjahre waren hier Zehntausende Soldaten stationiert und die Küste hinter mir war vermint. Die Dorfbewohner durften überhaupt nicht an die Strände. Bis heute gibt es hier noch Militär, es ist aber deutlich weniger geworden. Der Stützpunkt hinter mir ist jetzt ein Besucherziel für Touristen geworden. Allerdings haben wir heute auch schon Schießübungen gehört, gestern gab es Militärübungen hier.«

Ein weiteres Szenario, das Experten heute für wahrscheinlich halten: eine umfassende Blockade Taiwans durch die chinesische Volksbefreiungsarmee. Hunderte Schiffe, U-Boote und Flugzeuge würden die Häfen und Flughäfen der Insel von der Außenwelt abschneiden – und damit versuchen, Taiwan zur sogenannten »Wiedereingliederung« in die Volksrepublik zu zwingen.

Wie groß die Gefahr eines militärischen Konflikts ist, lässt sich anhand der von Peking veröffentlichten Bilder nicht beurteilen. Was die Taiwaner aber erleben, ist die sogenannte »Grauzonentaktik«, also bedrohliche Aktionen, die provozieren, aber noch keinen militärischen Angriff darstellen. Das Ziel: Zermürbung.

Katharina Graça Peters, DER SPIEGEL:

»Im Februar wurden hier die zwei Kabel gekappt, die Matsu mit dem Internet verbinden. Wir wissen nicht, ob das Absicht war. Es waren chinesische Schiffe, die diese Kabel gekappt haben – offenbar ein Frachtschiff, das eines der Kabel mit seinem Anker mitgerissen hat. Aber für die Bewohner von Matsu war das einschneidend, denn sie hatten fast zwei Monate kein Internet und mussten wochenlang auf das Reparaturschiff warten. Es wurde dann eine Verbindung eingerichtet, und die hat an einigen Stellen besonders gut funktioniert - und zwar hier hinter mir in dem Gebäude von Chungwa Telecom. Das ist der Mobilfunkanbieter. Da haben die Leute versucht, ein Signal zu bekommen, bis spät in die Nacht. Und teilweise hat es aber immer noch zehn Minuten gedauert, bis dann eine Nachricht gesendet wurde.«

Der Vorfall hat den Menschen vor Augen geführt, wie fragil die Kommunikationsinfrastruktur der Inseln ist. Die Furcht vor einem ähnlichen Szenario für ganz Taiwan ist groß.

Lii Wen, Lokalpolitiker:

»Taiwan verlässt sich derzeit auf seine rund 14 internationalen Unterseekabel, über die mehr als 90 % unserer Datenübertragungen mit der Außenwelt erfolgen. Wenn diese Kabel bei einer Sicherheitsbedrohung für Taiwan beschädigt würden, dann würde das eine gewaltige Störung unserer Wirtschaft und auch der Weltwirtschaft verursachen. Das ist definitiv wichtig: Wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, wie die Satellitentechnologie in der Ukraine durch die Bereitstellung von Backup-Systemen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und ich denke, dass auch Taiwan dringend internationale Unterstützung in diesem Bereich braucht.«

Kaohsiung, Taiwan

Trotz solch martialischer Bilder: Fachleute kritisieren, dass Taiwan eine klare Verteidigungsstrategie fehlt – und fordern Taipeh auf, sich auf eine asymmetrische Kriegsführung vorzubereiten. Das tun die Streitkräfte - mit eigens entwickelten Überwachungs- und Kampfdrohnen, eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg. Die traditionelle Waffenschau in Form von Militärvideos soll aber auch deutlich machen: Die taiwanischen Streitkräfte sind zu Land, zu Wasser und in der Luft stark und präsent – und haben die chinesischen Schiffsbewegungen in der Straße von Taiwan im Blick.



Katharina Graça Peters, DER SPIEGEL:

»Taiwan wird in den kommenden Jahren auf einem schmalen Grat balancieren. Einerseits wird man China nicht zu sehr provozieren dürfen, andererseits muss man sich einen besseren Schutz aufbauen. Das bedeutet nicht nur, Soldaten besser auszustatten oder zu trainieren. Kritische Kommunikation im Krisenfall muss sichergestellt sein. Und das haben die Leute auf Matsu gerade gemerkt: Was ist, wenn das Internet nicht mehr funktioniert? Und was ist, wenn das im Krisenfall passiert? Darauf stellt man sich jetzt ein. Und es gibt ohnehin Desinformationskampagnen aus China. Auch darauf muss man besser reagieren. Und wenn man mit den Menschen auf der Straße spricht, dann merkt man auch, dass sie sehr, sehr lange mit der Bedrohung gelebt haben. Gerade die Älteren haben ja ihre Kindheit und Jugend hier wirklich an der Frontlinie verbracht. Und für sie geht es in den kommenden Jahren darum, ihre Freiheit und ihren Frieden zu sichern. Und zwar, indem sie weiter Handel treiben mit China, indem sie aber auch ihre Bürgerrechte erhalten, als Teil der Demokratie Taiwans.«