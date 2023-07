Die überdurchschnittliche hohe Präsenz von chinesischen Kriegsschiffen vor dem Inselstaat folgt auf Übungen der chinesischen Luftwaffe in der vergangenen Woche. Mitte vergangener Woche drangen in nur drei Tagen 73 chinesische Kriegsflugzeuge in den taiwanischen Luftraum ein. Einige von ihnen überquerten die Mittellinie der Formosastraße, die den Luftraum Chinas und Taiwans trennt.