Besuch von Nancy Pelosi bei der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-Wen. Ein Treffen mit hohem Symbolwert, wie die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses selbst unmissverständlich formulierte:

Nancy Pelosi, Sprecherin US-Repräsentantenhaus

»Heute steht die Welt vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie. Amerikas Entschlossenheit, die Demokratie hier in Taiwan und in der ganzen Welt zu bewahren, bleibt eisern.«

Ihre Reisepläne hatten im Vorfeld für Aufregung gesorgt, doch die US-.Spitzenpolitikerin zog ihr Programm eisern durch.

Bernhard Zand, DER SPIEGEL

»Sie hat hier übernachtet. Sie war heute früh im Yuan, das ist das Parlament Taiwans und hat dort eine Rede gehalten. Danach war sie hier im Präsidentenpalast bei Präsidentin Ing-Wen.«

Nancy Pelosi, Präsidentin US-Repräsententanhaus

»Heute, mehr als je zuvor ist Amerikas Solidarität mit Taiwan entscheidend. Das ist die Botschaft, die wir Ihnen heute bringen.«

Bernhard Zand, DER SPIEGEL

»Am Nachmittag wird sie sich mit Menschenrechtlern treffen, mit Menschen, die in der einen oder anderen Form mit dem Regime in Peking in Konflikt geraten sind. Sei es in Hongkong, wo Peking ja nun über die letzten zwei Jahre eisern seine sein Regime durchgesetzt hat. Sei es mit Menschenrechtlern, die direkt vom Festland hierher nach Taiwan geflogen, geflohen sind. Und wer sicher unter den Gästen sein wird, die sie empfängt, ist Wuér Kaixi. Wu ´er Kaixi ist der bekannteste der Studentenführer von 1989, also vom Aufstand auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Er lebt seit langem hier in Taiwan und ist eine Symbolfigur aller demokratischen Chinesen. «

Damit ignoriert Pelosi alle Drohungen Pekings. Das chinesische Staatsfernsehen ließ bereits im Vorfeld verlautbaren, dass ihr Besuch den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft gefährde. Peking drohte zudem mit »gezielten militärischen Aktionen« und führte während des Pelosi-Besuchs erneut Militärmanöver durch, die im Staatsfernsehen live übertragen wurden. China beansprucht das seit langem unabhängige Taiwan für sich. Ein Zustand, auf den die taiwanesische Präsidentin beim Treffen mit Pelosi ebenso unmissverständlich Richtung Peking antwortete:

Tsai Ing-Wen, Präsidentin Taiwan

"Angesichts anhaltender und bewusst eskalierender militärischer Drohungen wird Taiwan nicht klein beigeben. Wir werden unsere nationale Souveränität und die Verteidigungslinie unserer Demokratie entschlossen schützen. «

Vor dem Hotel, in dem Nancy Pelosi übernachtete, hatten sich viele MenschenTaiwaner mit Grußplakaten in Stellung gebracht.

Bernhard Zand, DER SPIEGEL

»Ich glaube, die Mehrheit der Taiwaner ist froh, dass Pelosi hier war. Nicht alle, eindeutig nicht alle. Die Oppositionspartei und ihre Anhänger, die eher auf einen Ausgleich mit Peking drängen, haben den Besuch kritisch gesehen. Dem allgemeinen Gefühl der Erleichterung steht aber natürlich eine große Sorge gegenüber, nämlich Was wird sein, wenn Frau Pelosi heute am Nachmittag um 17:00 hiesiger, am Vormittag deutscher Zeit abgereist sein wird? Man geht davonDavon aus, dass Nancy Pelosi hier sicher rauskommt und es da keine weiteren Schwierigkeiten mehr gibt. Aber Peking hat Vergeltungsmaßnahmen angekündigt, hat mehrere Gebiete im unmittelbaren Umkreis der Insel Taiwan für Militärmanöver ausgewiesen, kleinere Flugverbotszonen ausgewiesen. Und was Peking nun an weiteren Vergeltungsmaßnahmen in den kommenden Tagen noch sehen lassen wird, das schürt eindeutig Sorge und Unruhe hier in Taiwan.«