China Tote und Verletzte bei Hochhausbrand in Uiguren-Region

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der nordwestchinesischen Region Xinjiang sind nach Angaben lokaler Behörden zehn Menschen ums Leben gekommen und neun verletzt worden. Nach Medienberichten hatten sich Flammen und Rauch in dem Gebäude in der Stadt Ürümqi vom 15. Stock nach oben ausgebreitet, wodurch zahlreiche Menschen giftige Gase einatmeten. Ausgegangen sein soll der Brand demnach von einer Steckdosenleiste in einem Schlafzimmer.