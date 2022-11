Die Bundesregierung stehe mit Peking in Kontakt zur Frage des Einsatzes der Biontech-Vakzine, bestätigten Regierungssprecher Steffen Hebestreit und ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Zugleich beobachte man die Proteste in China gegen die Null-Covid-Strategie der Regierung sehr genau, sagte Hebestreit.