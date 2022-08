Globales Megaprojekt »Neue Seidenstraße« China tappt in die eigene Schuldenfalle

Peking will Straßen, Häfen, Kommunikationsnetze in die Welt bringen. Nur stocken die Bauarbeiten an vielen Orten, die Rückzahlung der Kredite wackelt. Hat sich die chinesische Führung verhoben?