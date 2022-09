Wegen des angekündigten Verkaufs weiterer US-Waffen an Taiwan hatte China bereits vor Tagen mit Gegenmaßnahmen gedroht. Nun setzt Peking diese Ankündigung in die Tat um. Als Reaktion auf die jüngsten Waffenverkäufe hat die Volksrepublik Sanktionen gegen die Chefs der beiden US-Unternehmen Raytheon Technology und Boeing Defense, Space and Security verhängt. Außenamtssprecherin Mao Ning sagte am Freitag in Peking, die Rüstungslieferungen schadeten der chinesischen Souveränität und den Sicherheitsinteressen.