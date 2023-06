SPIEGEL: Aber wie verhält sich das nach außen?

Yeo: Traditionell lautete der Leitgedanke: Ja, du kannst einen Krieg gewinnen. Du kannst Menschen töten und Gebiete besetzen. Aber was dann? Das ist eine historische Frage, die in der chinesischen Literatur immer wieder aufgeworfen wird. In der »Geschichte der drei Reiche«, einem der vier klassischen Romane, gibt es eine Episode, in der der große Stratege Zhuge Liang einen »Barbaren aus dem Süden« unterwarf. Das erwies sich als sehr schwierig. Man nahm ihn fest, er versprach, sich unterzuordnen, wurde freigelassen – und begann seinen nächsten Feldzug. Mehrere Male wiederholte sich das. »Warum lässt du ihn nicht töten?«, wurde Zhuge Liang gefragt. Seine Antwort: Dann setze sich ein anderer an die Spitze. »Warum besetzt du sein Gebiet nicht?« Antwort: Weil dann das Problem erst recht beginne. Am Ende wurde der widerspenstige Rebellenführer gezähmt, und es herrschte Frieden.

SPIEGEL: Europa wog sich lange in der Sicherheit, es habe die meisten seiner Konflikte bereinigt und die Dämonen der Vergangenheit gebannt. Dann fiel Russland in der Ukraine ein. In Asien sind viele der historischen Konflikte bis heute nicht ausgeräumt.

Yeo: Japan tut sich immer noch schwer damit, die historischen Wahrheiten des Pazifikkrieges vollständig anzuerkennen. China sagt: Ihr mögt das vergessen wollen. Aber wir vergessen nicht, und wir werden nicht erlauben, dass die Welt vergisst. Also haben die Chinesen Kriegsmuseen eingerichtet und historische Dokumente zugänglich gemacht. Statt sich über fragwürdige japanische Schul- und Geschichtsbücher zu beschweren, hat China die Archive geöffnet, auch für japanische Gelehrte. Jedenfalls gibt es in Asien kein Vergessen.