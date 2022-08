China vs USA Befürchtete Eskalation im Taiwan-Konflikt – deutsche Außenpolitiker warnen vor »katastrophalen Folgen«

Spekulationen über eine mögliche Taiwan-Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verschärften die Spannungen zuletzt: Offensichtlich als Warnung an Washington hielt Chinas Militär am Samstag in der Nähe Taiwans Manöver mit scharfer Munition ab.

Pelosi wollte ihre Asienreise am Sonntag (Ortszeit) beginnen. In der entsprechenden Ankündigung ließ sie offen, ob sie mit ihrer sechsköpfigen Delegation des US-Kongresses einen Zwischenstopp in Taiwan einlegt. Erwähnt wurden nur Stationen in Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan.