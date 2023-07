Vor allem im Süden Chinas kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu schweren Überschwemmungen, die nach Angaben von Wissenschaftlern durch den Klimawandel verschärft werden. Die Unwetter fordern immer wieder zahlreiche Opfer und verursachen hohe wirtschaftliche Schäden. Viele Todesopfer sind auch auf Erdrutsche zurückzuführen.

In den nördlichen Regionen des Landes wurden in diesem Jahr die schlimmsten Überschwemmungen seit 50 Jahren gemeldet. Während einige Landesteile mit großen Wassermassen zu kämpfen haben, herrschen in anderen Teilen des Landes in diesem Sommer außergewöhnliche Hitze und Trockenheit.