Gelbe Gewänder, doppelte Tassen

Hatton führt das auf die an Symbolen und versteckten Botschaften reiche chinesische Politik zurück. So habe es beispielsweise in früheren Zeiten lediglich dem chinesischen Kaiser zugestanden, sich in gelbe Gewänder zu hüllen, um somit die Bedeutung seines Postens hervorzuheben. Heute tragen beim Volkskongress alle schlichte Anzüge, ein Gewand für Xi wäre alles andere als subtil. Die Tassen hingegen sollen möglichst dezent zeigen: Hier sitzt der Chef. Die doppelte Teetasse hat Xi Jinping 2021 eingeführt.