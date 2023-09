Den ganzen Tag sitzt er im Auto, um Menschen durch die Stadt zu fahren. Zhan Jian arbeitet bei einem der vielen Fahrdienstvermittler in Shanghai, über die man per App Fahrten bestellen kann. Kaum ist eine Tour vorbei, sucht er schon die nächste. Für Pausen bleibt kaum Zeit.

Zhan Jian, Fahrer:

»In den letzten zwei Jahren liefen das Geschäft nicht so gut, wahrscheinlich wegen der Pandemie. Früher habe ich acht bis zehn Stunden gearbeitet. Jetzt zwischen 14 und 16 Stunden – für das gleiche Geld.«

300 bis 400 Yuan, umgerechnet etwa 40 bis 50 Euro, verdient der 36-Jährige pro Tag bei »Didi«, dem chinesischen Pendant zu »Uber«. Es ist schwieriger geworden, genügend Aufträge zu finden. Denn es werden immer mehr Fahrerinnen und Fahrer. Knapp sechs Millionen sind es inzwischen. Zu viele, finden Shanghai und andere Großstädte, sie erteilen keine neuen Genehmigungen mehr. Doch es fehlen andere Jobs.

Li Weimin, Fahrer:

»Ich muss weitermachen, denn selbst, wenn ich diesen Job aufgeben wollen würde, ist es aufgrund der Auswirkungen der Pandemie schwierig, einen anderen Job zu finden. Ich finde keinen anderen Job.«

Chinas Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen – auch schon vor der Pandemie war die Lage nicht gut. Dann kam die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung – und bremste das Wachstum erst recht aus. Das sagt Doris Fischer, Professorin für China Business and Economics an der Universität Würzburg.

Doris Fischer, Professorin:

»Dadurch haben wir jetzt nach Corona so eine ganz komplizierte Gemengelage eigentlich, dass wir gewisse Sektoren haben, die gedrosselt wurden, die jetzt aber in dieser Situation sozusagen den Beschäftigungsdruck nicht auffangen können, weil das waren also sowohl der Immobiliensektor, der Bausektor, die Gig-Economy, könnte man sagen, wie auch der Bildungssektor, sind Sektoren gewesen, die sehr viele junge Menschen aufgesaugt haben, sozusagen, die in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, sowohl welche mit Hochschulabschluss als auch viele ohne Hochschulabschluss. Und die funktionieren jetzt nicht und können diese Rolle nicht so übernehmen.«

Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf Rekordhoch. Jede und jeder Fünfte in China unter 25 Jahren findet keine Arbeit, so die offiziellen Zahlen. 11,6 Millionen Universitätsabsolventen kommen in diesem Jahr neu auf den chinesischen Arbeitsmarkt. Doch es gibt schon viel zu wenige Jobs.

Doris Fischer, Professorin:

»Kommt noch hinzu, dass die Hochschulabsolventen natürlich auch eine sehr starke Neigung haben, in den großen urbanen Zentren bleiben zu wollen. Und da ist der Arbeitsmarkt im Zweifel dann irgendwann gesättigt. Aber sie sind sehr zögerlich vielleicht an andere Plätze zu gehen, wo sie auch relativ gute Jobs kriegen könnten mit ihrem Abschluss, aber der eben nicht in den Küstenregionen wäre.«

Viele junge Menschen sind verzweifelt, manche bringen ihren Frust in sozialen Netzwerken zum Ausdruck. Andere beten, wie hier im Lama-Tempel in Peking. Es ist viel los.

Yu, Uni-Absolvent:

»Das hat vielleicht ein bisschen mit der Arbeitssuche zu tun. Wenn man keinen Job findet, kommt man hierher, um seinen Respekt zu erweisen und für einen besseren Job zu beten.«

Einige Absolventen nehmen Aushilfsjobs an, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Ihre Arbeit, etwa bei Fahr- und Lieferdienst-Apps, könnte für sie persönlich und volkswirtschaftlich zum Problem werden.

Doris Fischer, Professorin:

»Die größte Sorge, glaube ich, muss sein, dass man jetzt über einen längeren Zeitraum eine Generation von jungen Leuten hat, deren Hochschulausbildung und Ausbildung eigentlich völlig vergeudet war. Weil das wird schwierig für sie werden, in drei, vier Jahren dann irgendwie wieder auf einen guten Ausbildungstrack zu kommen.«

Und wie reagiert die Regierung darauf? Besonders transparent verhält sie sich jedenfalls nicht. Inzwischen veröffentlicht das Nationale Statistikamt keine aktualisierten Daten zur Jugendarbeitslosigkeit mehr.

Doris Fischer, Professorin:

»Was wir tatsächlich brauchen, ist Zugang zu Informationen und Daten. Es hilft nicht, wenn die chinesische Regierung die Veröffentlichung von Daten und die Transparenz reduziert, weil das senkt natürlich das Vertrauen in den Markt ganz erheblich, sehr viel stärker meiner Meinung nach als eventuell mal negative Zahlen und führt dann leicht dazu, dass sozusagen auch negative Dynamik entsteht.«

Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte im Juni, Chinas Jugend müsse lernen, »Bitterkeit zu essen«, also Härten zu ertragen. Keine Entwarnung für die junge Generation, im Gegenteil. Für sie geht die Suche nach einem Job erstmal weiter – zur Not auch als Fahrerinnen und Fahrer.