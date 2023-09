Der britische Premier Rishi Sunak und Chinas Ministerpräsident Li Qiang trafen sich am vergangenen Wochenende im indischen Neu Delhi am Rande des G20-Gipfels. Laut dem Regierungssitz Downing Street äußerte Sunak »seine erheblichen Sorgen über chinesische Einmischung in die parlamentarische Demokratie des Vereinigten Königreichs«. Peking erklärte, die beiden hätten dort ihre Ansichten ausgetauscht. »Wir hoffen, dass Großbritannien den politischen Rummel beendet, den Geist des gegenseitigen Respekts und der Gleichbehandlung aufrechterhält und die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Großbritannien in konstruktiver Weise voranbringt«, sagte Mao Ning.