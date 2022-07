»Wir fordern diesen US-Beamten auf, die richtige Perspektive einzunehmen, die Entwicklungen in China objektiv und vernünftig zu betrachten, keine Lügen zu verbreiten und keine unverantwortlichen Bemerkungen zu machen«, sagte der Sprecher.

USA und Großbritannien sehen Bedrohung durch China

Die Sicherheitsbehörden in den USA und Großbritannien sehen die Wirtschaft und nationale Sicherheit ihrer Länder offenbar zunehmend durch China bedroht. In einer ersten gemeinsamen Erklärung am Mittwoch hatten sich die Chefs der Geheimdienste, Ken McCallum und Wray, über die Zunahme potenziell schädlicher chinesischer Aktivitäten alarmiert gezeigt.