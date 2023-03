Wie das chinesische Militär ausführte, habe es den Lenkwaffenzerstörer USS Milius in angeblich chinesischem Hoheitsgewässer überwacht und vertrieben. Das Schiff habe den Frieden und die Stabilität in der stark befahrenen Wasserstraße gestört. Man werde »jederzeit in höchster Alarmbereitschaft sein«.