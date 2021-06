Reaktion auf Abschlusserklärung China wirft G7-Staaten »Konfrontation und Spaltung« vor

Beim Gipfel in Cornwall kritisierten die G7 Chinas Vorgehen, etwa in Hongkong und in der Uiguren-Provinz Xinjiang. Peking sieht sich verunglimpft – und reagiert seinerseits mit scharfen Worten.