Der rhetorische Schlagabtausch zwischen China und dem Westen geht nach der breiten Kritik der G7-Staaten an der Politik der Volksrepublik weiter. Peking hat den Ländern »böswillige Verleumdung« vorgeworfen. »Das G7-Außenministertreffen hat Chinas Stellung und objektive Fakten missachtet, sich in grober Weise in innere Angelegenheiten Chinas eingemischt und China böswillig verleumdet«, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin.