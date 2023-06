In seiner Rede warb Austin zudem um Unterstützung für Washingtons Vision eines »freien, offenen und sicheren Indopazifiks in einer Welt der Regeln und Rechte«, die der beste Weg sei, um dem zunehmenden chinesischen Selbstbewusstsein in der Region zu begegnen. Die USA haben ihre eigenen Aktivitäten im indopazifischen Raum ausgeweitet, um den weitreichenden territorialen Ansprüchen Chinas entgegenzuwirken. Dazu gehört auch, dass sie regelmäßig die Straße von Taiwan und das Südchinesische Meer durchfahren und überfliegen.