Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping drängt auf eine Lösung des Kriegs in der Ukraine mit »politischen Mitteln«. Bei einem Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel in Peking sagte Xi laut dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV, die »Krise« in der Ukraine müsse »im besten Interesse Europas und aller Länder Eurasiens« gelöst werden. Er warnte vor »allen Formen eines neuen Kalten Kriegs«.