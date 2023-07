Eigentlich will sich Georgien an die Europäische Union annähern – auch in Abgrenzung zu Russland. Nun scheint sich das kleine Land jedoch auch dem mit Russland verbündeten China anzunähern. Zumindest, wenn man den Worten von Chinas Staatspräsident Xi Jinping Glauben schenken darf. Demnach möchte die Volksrepublik ihre Beziehungen zu Georgien zu einer strategischen Partnerschaft ausbauen.