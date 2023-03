Schon auf dem Parteitag im Oktober hatte sich der Staats- und Parteichef über bisher respektierte Alters- und Amtszeitbegrenzungen hinweggesetzt und sich eine andauernde Führungsrolle in der Parteiverfassung verankern lassen. Er knüpft mit seiner Alleinherrschaft an den Staatsgründer und Revolutionär Mao Zedong an, der allerdings großes Chaos über das Land gebracht hatte.