»Ich habe es gesehen«

Unter dem Hashtag »Ich habe es gesehen« hatten sich Weibo-Nutzer noch bis Freitagnacht in Andeutungen über den Vorfall ausgetauscht. Ein Nutzer schrieb: »Ich habe es gesehen, ich werde es nicht vergessen.« Laut »Guardian« wurden auch im chinesischen Messengerdienst WeChat zudem die Accounts einiger User gesperrt, die dort Fotos der Aktion geteilt hatten.

Vor dem am Sonntag beginnenden Parteitag der Kommunisten sind die Sicherheitskräfte in besonderer Alarmbereitschaft. Bei Paketdiensten und in der U-Bahn gibt es zusätzliche Sicherheitskontrollen und in allen Stadtvierteln sind Massen an Freiwilligen im Einsatz, die ungewöhnliche Vorkommnisse melden sollen.