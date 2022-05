Shanghai macht auf – zumindest ein bisschen. Vier Tage in Folge haben die Behörden keine neue Coronainfektion in der Stadt registriert. Null-Covid, das Ziel der Kommunistischen Partei, ist damit nach wochenlangem strengen Lockdown zumindest für den Moment wieder erfüllt.

Passantin:

»Ich muss eine Menge einkaufen, Gewürze, Joghurt. Und ich hab das Fleisch noch nicht!«

Allerdings darf noch nicht wieder jeder in die Supermärkte – und auch nicht jederzeit. Die Behörden verteilen Einladungskarten, darauf ist ein genaues Zeitfenster eingetragen. Zudem müssen die Kunden aktuell negativ getestet sein.

Zhang Ruiqing, Supermarktleiter:

»Wir desinfizieren den ganzen Markt fünfmal am Tag. In Schlüsselzonen, etwa in den Toiletten und Aufzügen, desinfizieren wir alle zwei Stunden. Genauso die Einkaufskörbe und -wagen.«

(Lastwagen werden eingesprüht)

Desinfektionstrupps sind immer noch allgegenwärtig. Die Menschen dürfen ihre Wohnblocks nur allein verlassen und auch das zunächst nur zweimal die Woche. Schritt für Schritt sollen die Maßnahmen bis Juni weiter gelockert werden – falls es keine Neuinfektionen gibt.

Ortsmarke: Peking, China

Ganz anders die Lage in Peking. Die Hauptstadt meldete am Mittwoch 50 neue Fälle. Sieben Stadtviertel rund um das Ausbruchscluster sind im Lockdown. Noch sind nicht alle Menschen zu Hause eingesperrt, aber die Geschäfte haben zu.

Zhao, Anwohnerin:

»Ich weiß nicht, wie man Gemüse online bestellt. Sie sagen, es würde nach Hause geliefert, aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich gehe eigentlich immer zu Fuß in den Supermarkt, ich kenne es nicht anders. Jetzt habe ich nichts mehr zu essen.«

Helfer versuchen, die Menschen in den abgesperrten Stadtvierteln über die Zäune hinweg mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber nach den Erfahrungen von Shanghai haben viele Zweifel, ob die Hilfe ankommt.

Zhao, Anwohnerin:

»Es heißt, ich kann die Beamten kontaktieren. Aber interessieren die sich für mich? Ich glaube, die interessieren sich nur, wenn ich positiv bin, um mich dann einzusperren. Wenn ich die leeren Straßen sehe, werde ich richtig traurig.«

Chinas Null-Covid-Experiment geht in der Hauptstadt weiter – mit offenem Ausgang.