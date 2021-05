Audiostory Im unheimlichen Disneyland von Xinjang

Westliche Staaten werfen China Völkermord an den Uiguren in Xinjiang vor. Peking behauptet, in der Heimatregion der muslimischen Minderheit sei alles in bester Ordnung. Reise durch ein Land der Täuschungen. Hören Sie hier die Geschichte (22:21 Minuten).

Aus Xinjiang berichtet Georg Fahrion