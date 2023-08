Quelle: PLA/Kommando Ost

Es ist ein bizarres Propagandavideo, veröffentlicht vom offiziellen WE-Chat-Account des Kommando Ost der chinesischen Volksarmee – passend zu dem am Samstag begonnenen chinesischen Großmanöver rund um Taiwan. Begleitet wird das Video von einer sanft klingenden Musik; der Songtext birgt Botschaften wie »Hab keine Angst« und »Wir sind über den Berg gefahren, um dem Sonnenuntergang entgegenzugehen«. Die Soldaten seien »jederzeit kampfbereit«, hieß es in dem Begleittext des Propagandavideos.

Quelle: Chinesische Volksarmee

Die offiziellen Aufnahmen der Militärübungen werden dafür im herkömmlichen Stil im Staatsfernsehen präsentiert. Chinas zuständige Militärbehörde nannte die Manöver eine »ernste Warnung an Taiwans Separatisten«. Sie sollen gemeinsame Übungen der Marine und Luftwaffe zeigen. Dabei gehe es vor allem um die Koordinierung von Schiffen und Kampfflugzeugen, um die »tatsächlichen Kampffähigkeiten« der Streitkräfte zu testen.

Immer wieder gerät die schmale Meerenge zwischen China und Taiwan zum Schauplatz von militärischen Machtdemonstrationen seitens der Volksrepublik. Diesmal sollen Kampfflugzeuge 42-mal in die taiwanische Luftverteidigungszone rund um die Insel eingedrungen sein.

Taipeh, Taiwan

In Taiwan hatte man mit einer Reaktion Chinas auf den kurzen US-Besuch von Vizepräsident William Lai gerechnet. Die Einwohner in Taipeh reagierten auf die erneuten Drohgebärden mit gewisser Abgeklärtheit.

Huang Chung-En, Student:

»In den Nachrichten wird immer wieder über chinesische Übungen in der Nähe der Taiwanstraße berichtet. Ich denke, dass es sich dabei eher um eine Show handelt, denn es wäre für China ziemlich unmöglich, einen echten Angriff zu starten. Es ist zwar immer noch möglich, aber es dürfte ziemlich schwierig sein.«

Justin, Einwohner von Taipeh

»China hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, den internationalen Status Taiwans zu unterdrücken und Taiwan zu bedrohen. Ehrlich gesagt ist es sehr anstrengend, Chinas Nachbar zu sein. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass wir von ihnen ›vereinigt‹ werden können.«

Quelle: Taiwan Military News Agency

Taiwan selbst veröffentlichte im Gegenzug dieses Video, das seine Streitkräfte in Aktion zeigt. Darin sind in chinesischen Untertiteln direkte Botschaften an das Nachbarland zu lesen: »China zeigt die grausame Natur des Militarismus« – und es gehe um die »Bedrohung des Friedens und der liberalen demokratischen Werte«.