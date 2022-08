Ungeachtet seiner anfänglichen Ankündigung, dass die Militärübungen nur bis Sonntag laufen sollten, dauerten die »Kampfübungen« in der Luft und See der Meerenge der Taiwanstraße an, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Volksbefreiungsarmee habe sich dabei auf »gemeinsame Einsätze gegen Unterseeboote und zum Angriff auf See konzentriert«.