Kriegsschiffe und Kampfjets vor Taiwan: Die dreitägigen Militärmanöver Chinas haben für weitere Spannungen in der Region gesorgt. China hatte die umfangreichen Übungen am Samstag begonnen - einen Tag nachdem Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einem Treffen mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, aus den USA zurückgekehrt war. Am Sonntag veröffentlichte Peking zudem noch ein Video, in dem ein massiver Angriff auf Taiwan simuliert wird. Und auch am Dienstag, einen Tag nach den Manövern, werden noch chinesische Kriegsschiffe in der Meerenge vor Taiwan gesichtet.

Taiwans Präsidentin Tsai-Ingwen bezeichnete das Verhalten der chinesischen Regierung als verantwortungslos. Man werde bei der Stärkung der eigenen Militärbereitschaft »niemals nachlassen«.

In China stufen viele die aktuelle Situation noch nicht als sonderlich kritisch ein.

»Ich denke, dass die Militärübungen eine normale, regelmäßige Aktion sein können. Es sei denn, in Taiwan gibt es eine andere Person als Tsai Ing-wen, die den Frieden und die Entwicklung über die Meerenge hinweg fördern kann. Dann könnten die Militärübungen abgebrochen werden. Aber wenn sie sich weiterhin provokativ verhalten, denke ich, dass die Übungen fortgesetzt werden können.«

»Wir sind doch alle Landsleute, oder? Wir dürfen nicht zu rücksichtslos sein. Klar, wir müssen unsere Haltung zeigen. Solange es diese Militärübungen uns nicht an einen bestimmten Punkt drängen, reichen sie für den Moment aus.«

»Ich denke, die dreitägigen Militärübungen sind vielleicht nicht stark genug. Wir können auch unter normalen Umständen demonstrieren, wozu China fähig ist, das denke ich.«

In Taiwan sprechen sich viele für den Frieden aus.

»Ich denke, Krieg sollte um jeden Preis vermieden werden. Er bedeutet, dass normale Menschen heute endlich dieses friedliche Leben führen können. Wir schätzen also diese derzeitige Situation sehr. Wir hoffen, dass Politiker auf beiden Seiten der Meerenge so weise sind, den Menschen auf beiden Seiten ein solches friedliches Leben zu ermöglichen.«

"Ich denke, dass wir in Taiwan zumindest momentan auf gewisse Weise geschützt sind. Das ist das, was in Taiwan, einem – im Vergleich zu China – freien und demokratischen Land, am meisten geschätzt wird.

Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und wertet Treffen taiwanischer Spitzenpolitiker mit westlichen Regierungsvertretern als Abkehr vom Ein-China-Prinzip.