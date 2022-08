China kündigt Dauerpräsenz in Taiwanstraße an

In den vergangenen Tagen hatten sich die Spannungen weiter verschärft. Nach einem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi startete China vergangenen Donnerstag umfassende Militärmanöver vor Taiwan. Ungeachtet aller Proteste und entgegen eigener Ankündigungen, die Manöver am Sonntag zu beenden, setzte die Volksrepublik die Militärübungen fort.

Künftig sollen diese Manöver zum Dauerzustand werden, kündigte das Ost-Kommando der chinesische Volksbefreiungsarmee an. Das lokale Kommando ist für den Einflussraum zuständig, in den auch die Insel Taiwan fällt. Seit einer knappen Woche hält das Kommando mit Schiffen und Kampffliegern Manöver entlang der Medianlinie ab, einer inoffizielle Demarkationslinie in der Mitte der Taiwanstraße. Nun sollen eine Dauerpräsenz entstehen und regelmäßig Militärübungen stattfinden, um immer »gefechtsbereit« zu sein, heißt es in einer Erklärung des Kommandos.