Der Außenminister verwies darauf, dass die Bergung von Teilen des abgeschossenen Ballons noch laufe. »Wir analysieren sie, um mehr über das Überwachungsprogramm zu erfahren.« Diese Informationen würden verknüpft mit Erkenntnissen, die gesammelt worden seien, während sich der Ballon noch im amerikanischen Luftraum befunden habe. Blinken fügte hinzu: »Wir werden in den kommenden Tagen mehr dazu sagen.«

Nato-Chef mahnt zur Wachsamkeit

Stoltenberg ergänzte, der Ballon bestätige »ein Muster im chinesischen Verhalten«. Die Volksrepublik habe stark in neue militärische Fähigkeiten investiert, einschließlich Überwachung und Aufklärung. Auch in Europa seien verstärkte Geheimdienstaktivitäten zu beobachten. Die Chinesen nutzten Satelliten, Cyberfähigkeiten und eben auch Ballons. »Wir müssen also wachsam sein«, mahnte der Norweger.