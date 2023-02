Über Taiwan fliegen die Ballons deutlich niedriger

Die Ballons über Taiwan fliegen laut »Financial Times« normalerweise nur in einer Höhe von rund sechs Kilometern – viel niedriger als der mutmaßliche chinesische Spionageballon über den USA, der in 18 bis 20 Kilometern und damit über dem kommerziellen Luftverkehr flog. Auch seien sie aus einem anderen Material. Vom Ausmaß und den Geräten an Bord gehörten sie aber nicht zu Wetterballons, die ohne vorherige Genehmigung in den Luftraum anderer Länder fliegen dürften.