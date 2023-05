Wie der US-Sender Radio Free Asia (RFA) berichtet , wollen die Behörden Fang nach seiner Freilassung aber weder in Wuhan noch in der Hauptstadt Peking haben, wo der 48-Jährige jeweils vergeblich bei seinen Kindern unterkommen wollte. Fangs Schwester in Wuhan wollte ihn angeblich nicht bei sich aufnehmen. Mutmaßlich stehe sie unter hohem Druck der Behörden, hieß es.