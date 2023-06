Vorläufige Untersuchungsergebnisse Chinesischer Spionageballon enthielt offenbar viel US-Technologie

Die neuen Erkenntnisse stützen demnach den Verdacht, dass der Ballon die USA zu Spionagezwecken überflog. Laut »Wall Street Journal« scheint es den bisherigen Untersuchungen zufolge allerdings so, als habe der Ballon während seines achttägigen Überflugs über Alaska, Kanada und dann erneut über US-Gebiet keine Daten nach China gesendet.

Eine offizielle Bestätigung der vorläufigen Ergebnisse gab es laut der Zeitung nicht. Die USA hatten den Ballon im Februar nach seinem mehrtägigen Überflug schließlich in großer Höhe über dem Atlantik an der US-Ostküste abgeschossen und sofort mit der Bergung von Trümmerteilen begonnen. Die Untersuchung dauert noch an.