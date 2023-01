In Neuseeland zeichnet sich ab, dass der Minister für Polizei, Erziehung und Öffentliche Dienste, Chris Hipkins, die Nachfolge von Ministerpräsidentin Jacinda Ardern antreten wird. Er sei der einzige Kandidat für den Posten an der Staatsspitze und auch der Partei-Spitze, teilte die Labour-Partei am Samstag (Ortszeit) mit. Es wird damit gerechnet, dass er am Sonntag von den 64 Labour-Abgeordneten als neuer Parteichef bestätigt wird. Der 44 Jahr alte Hipkins hatte sich bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie verdient gemacht. Das Land öffnete seine Grenzen erst im August vergangenen Jahres wieder vollständig. Hipkins ist seit 2008 Parlamentsmitglied.