Inmitten eines Anstiegs der Zahl der Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu Mexiko ist der Chef der US-Grenzpolizei, Chris Magnus, zurückgetreten. »Ich reiche meinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung ein, wünsche Ihnen und Ihrer Regierung aber das Allerbeste für die Zukunft«, schrieb Magnus in seinem Kündigungsschreiben am Samstag. Das Weiße Haus teilte am Abend (Ortszeit) mit, Präsident Joe Biden habe das Rücktrittsgesuch des Behördenchefs angenommen. Biden danke Magnus für jahrzehntelange Polizeiarbeit und wünsche ihm alles Gute, hieß es.