Lindner wollte am 10. Mai mit dem chinesischen Finanzminister Liu Kun in Peking zusammentreffen. Allerdings verwarf China den Besuch kurzfristig. Das chinesische Finanzministerium habe am Wochenende aus terminlichen Gründen um eine Verschiebung des Besuchs gebeten, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Berlin.