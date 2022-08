Das Video des Auftritts macht deutlich, wie sehr Schmidt in Rage geriet. Auf Englisch sagte er, er stehe in einer Stadt, in der Menschen ihr Leben verloren hätten. Man sei nicht da, nur um politische Spielchen zu spielen. Die Politiker in diesem Land würden dies tun, und er aber habe – frei übersetzt – die Schnauze voll davon. Die Journalisten mögen zwar ihre Fragen stellen - »aber bitte nehmen Sie hin, wie ich entscheide«. Dann machte Schmidt noch mit einer Geste deutlich, dass es ihm »bis hier« stehe, Angriffen ausgesetzt zu sein, die absolut falsch seien.

Inhalt der Frage war, weshalb die Reform lediglich die ethnische Minderheit der Kroaten begünstige, nicht aber die der Juden oder Sinti und Roma. Umstritten ist eine geplante Anhebung der Prozenthürde für den Einzug ins bosnisch-herzegowinische Parlament – am 2. Oktober sollen in Bosnien-Herzegowina Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden.