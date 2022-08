Hoher Repräsentant Schmidt rastet in Bosnien und Herzegowina aus Wie ein Kolonialherr

»Müll, großer Müll!«

Eine Einladung von Abgeordneten, seine Vorschläge im Parlament zu diskutieren, lehnte Schmid ab. Als er diese Woche bei einer Pressekonferenz mit der Kritik an dem Gesetzentwurf konfrontiert wurde, rastete er aus. Auf einem Video der Veranstaltung ist zu sehen, wie er »rubbish, full rubbish!« brüllt, »Müll, großer Müll!«.

Dieses Land liege ihm am Herzen, wütete er in gebrochenem Englisch, während die örtlichen Politiker nur ihre Spielchen trieben. »Ask your questions, but take it how I am deciding«, herrschte er – schwer verständlich – die Journalisten an. Er habe genug, donnerte er.