Er freue sich sehr über den »überwältigenden Zuspruch, den ich von Bürgerinnen und Bürgern außerhalb der Politik in Bosnien erhalte«, sagte Schmidt weiter.

Bei einem Besuch in der Kleinstadt Gorazde war der 64-Jährige am Mittwoch in englischer Sprache ausgerastet: »Rubbish, full rubbish. I am rid of this.« (in etwa: »Unsinn, völliger Unsinn. Ich habe genug davon.«) Schmidt fuhr fort: »Ich habe diese Situation satt. Jeder gibt jedem die Schuld. Freunde, so kommt man nicht nach Europa!«