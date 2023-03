Wladimir Putin und Xi Jinping haben derzeit viel zu besprechen: Der chinesische Staats- und Parteichef traf am Montag zu einem dreitägigen Besuch in Moskau ein. Der Besuch soll offenkundig die guten Beziehungen zwischen Moskau und Peking demonstrieren. Putin will damit auch zeigen, dass er trotz seines Krieges gegen die Ukraine nicht isoliert ist auf internationaler Bühne.