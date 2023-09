Clarence Thomas Konservativer US-Verfassungsrichter ist kostenlos in Privatjets gereist

Schulgebühren, Großspenden, Luxusreisen

Eine Reihe von Enthüllungen hatte in den vergangenen Monaten eine Kontroverse über Geschenke an Richter ausgelöst. Berichten zufolge hatte Thomas Luxusreisen von Crow angenommen, ohne sie zu melden. Zudem habe der Milliardär die Privatschule für Thomas’ Großneffen bezahlt und das Haus von Thomas gekauft, in dem dessen Mutter lebt.

Der Richter hatte zudem nicht angegeben, dass der Milliardär 500.000 Dollar (etwa 461.000 Euro) an eine von seiner Frau Ginni Thomas gegründete konservative Lobbygruppe gespendet hatte, wovon ein Großteil des Geldes an sie als Gehalt ging. Thomas hatte erklärt, die Regeln für die Meldungen solcher Aufenthalte hätten sich geändert, und gegen Crow sei kein Fall vor dem Obersten Gerichtshof anhängig.