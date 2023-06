Doch verringerter Schneefall in den Rocky Mountains und Dürren in den westlichen Staaten der USA, beides verursacht durch den Klimawandel, lassen den Fluss austrocknen. Riesige Landwirtschaftsbetriebe und die extensive Wassernutzung für große Städte wie Phoenix oder Las Vegas tun ihr Übriges. In Arizona versickert der Fluss in der Wüste.