Ein Motiv liegt nahe, doch noch ermittelt die Polizei: In der Nacht zum Transgender Day hat ein Schütze in einem LGBTQ-Nachtclub im US-amerikanischen Colorado Springs fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Ein 22-jähriger Mann habe den Klub mit einem Gewehr betreten und sofort angefangen zu schießen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei von mindestens zwei Gästen überwältigt worden und befinde sich verletzt im Krankenhaus. Mehrere verwundete Clubbesucher hätten lebensgefährliche Verletzungen, sagten Mediziner.