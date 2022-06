Juliens rechtes Bein schmerzt beim Laufen, eine große Narbe zieht sich den gesamten Oberschenkel entlang. Sie erinnert ihn an einen Tag, an dem er mal wieder von der Bildfläche Kigalis verschwinden sollte. Die Häscher fuhren mit einem Auto umher, erzählt Julien, so wie sie es gerade wieder tun. In Kigali fand eine große internationale Konferenz statt, so wie in diesen Tagen. Der Jugendliche versuchte wegzulaufen, doch die Sicherheitsleute hätten ihn mit einem Auto gejagt, am Ende seien sie einfach in ihn reingefahren.